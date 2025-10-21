みなさん、こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。インテリアショップやスイーツ店などには早くもホリデーシーズンのアイテムが並び、すっかりクリスマスを感じる季節になってきました。そんな中、DEAN & DELUCA「HOLIDAY 2025」限定メニューの先行試食会が行われ、11月7日より発売された 新作クリスマスケーキやホリデーの食卓を彩るメインディッシュがお披露目されました。今年も“おうちで過ごす特別