「BCNランキング」2025年10月6日〜12日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位REGZA65Z570L（TVS REGZA）2位REGZA50Z570L（TVS REGZA）3位AQUOS 4K4T-C43GN2（シャープ）4位REGZA55Z570L（TVS REGZA）5位BRAVIAKJ-65X75WL（ソニー）6位AQUOS 4K4T-C50GN2（シャープ）7位REGZA55E350M（TVS REGZA）8位REGZA43E350M（TVS REGZA）9位