サンドベージュ 富士フイルム株式会社は、instax“チェキ”シリーズのハイブリッドインスタントカメラ「instax mini LiPlay+」（以下、mini LiPlay+）を11月7日（金）に発売する。価格はオープン。店頭予想価格は2万8,600円前後。サンドベージュとミッドナイトブルーの2色をラインアップする。 2019年に発売した「instax mini LiPlay」の後継モデル。音声データをQRコード化して