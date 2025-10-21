山形県内では、きょうもクマの目撃が相次いで報告されています。 【写真を見る】日常生活に影響...クマ目撃で小学校や中学校が臨時休校西蔵王公園キャンプ場が利用停止に（山形） けさは寒河江市と新庄市で目撃されていて、市や警察が注意を呼び掛けています。 きょう午前３時半ごろ、寒河江市西根にある下河原集落センター近くの路上で、クマ１頭が目撃されました。クマは体長およそ１メートルとみられています