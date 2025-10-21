アトレティコ・マドリードが予想外のトラブルに見舞われたようだ。20日、イギリスメディア『アスレティック』やスペイン紙『マルカ』が伝えている。現地時間21日にアーセナルとのチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第3節に臨むアトレティコ・マドリードだが、前日練習にて予期せぬ事態に遭遇することとなった。報道によると、試合会場の『エミレーツ・スタジアム』で温水が出ず、トレーニング終了後にシャワーを浴びる