【その他の画像・動画等を元記事で観る】 幾田りらが、新曲「Voyage」を10月31日に配信リリースすることが決定した。 ■高校生に寄り添う気持ちも込められた楽曲 本楽曲は、今回で3年連続開催となる、日本テレビ『DayDay.』高校ダンス動画コンテスト「LOVEダン」の課題曲。ひとつの課題曲を使って高校生がダンス動画を制作・投稿し、「高校No.1ダンス動画」を決定する企画となっている。 幾田りらが課題曲を書き下ろし、