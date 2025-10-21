台湾メディアのNOWnewsは20日、台湾のYouTuberが北海道で家を購入したことを報告し、ネット民からは賛否の声が上がっていると報じた。記事によると、台湾人夫婦によるYouTubeチャンネル「小夥伴日常」はこのほど、16万台湾ドル（約80万円）を投じて北海道で戸建て物件を購入したことを報告した。夫婦は「人生で初めて購入した家」と明かした。物件は札幌から車で約1時間の距離にあり、庭とガレージ付き。破格の安さだったのは築50