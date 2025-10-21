21日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比790円高の4万9930円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万9929.81円に対しては0.19円高。出来高は2万7313枚となっている。 TOPIX先物期近は3275ポイントと前日比28.5ポイント高、現物終値比1.45ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 49930+