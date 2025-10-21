トヨタ自動車は21日、新型車『ランドクルーザー“FJ”』を世界初公開。日本での発売は2026年年央頃を予定と発表した。【写真多数】かわいいけどかっこいい！発表されたばかりの『ランドクルーザー“FJ”』内外装全部見せトヨタBJ型として1951年に誕生し、70数年にわたり人気を博してきたトヨタを代表するモデル『ランドクルーザー』。現在、常に最新技術を導入しフラッグシップとして進化を担うステーションワゴン（“300”シ