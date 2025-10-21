21日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝151円12銭前後と、前日午後5時時点に比べ38銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝175円82銭前後と1銭のユーロ高・円安と横ばい圏で推移している。 株探ニュース