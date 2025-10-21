ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTのSOTAが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』の新たな一発撮り企画『HIGHLIGHT』の初回に出演することが21日、発表された。【写真】BE:FIRST、MAZZELら…BMSGオールキャスト『HIGHLIGHT』は、ダンス、楽器演奏などさまざまなジャンルにフォーカスを当て、『THE FIRST TAKE』本編では伝えきれていないアーティストの魅力や、グループの中の1人などその人だけが放つ輝きにスポットライトを