YOASOBIのボーカル・ikuraとしても活躍するシンガー・ソングライターの幾田りらが、アメリカの女性ファッション誌『Cosmopolitan』による特集「Gen Z Stars Shaping and Driving Culture」にて、“Z世代のスター40選”のひとりとして選出され、インタビューが掲載された。同特集では、カルチャーを創造し牽引するZ世代の象徴的存在として幾田の名前が紹介されている。【画像】幾田りらのWeverse公式コミュニティ「Lilas」告知画