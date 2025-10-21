俳優の渡辺謙（66）が21日、東京・銀座のブルネロクチネリ銀座店でリニューアルオープニングセレモニーに出席した。普段から同ブランドを愛用しているという。創業者のブルネロ・クチネリ氏は渡辺が出演する映画「ラストサムライ」の大ファンで、以前から親交がある。「彼の持っているフィロソフィーのようなものが、僕らの今大事にしなければならないものと非常に近い。お人柄も含めて、体の中に取り込んでいる」とブラン