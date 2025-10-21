2年連続9度目のワールドチャンピオンを目指すドジャースの対戦相手が決まった。ア・リーグの優勝決定シリーズ（ALCS）第7戦が20日（日本時間21日）に行われ、ブルージェイズがマリナーズを下して対戦成績を4勝3敗とし、32年ぶり3度目のワールドシリーズ（WS）進出を決定。WSは24日（同25日）、ブルージェイズの本拠地・トロントで開幕する。今季、ドジャースはブルージェイズと8月8日（同9日）から本拠・ドジャースタジアムで3