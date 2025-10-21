夏場をゆっくりと、リラックスして過ごせたのは１３年ぶり。ジェイテクトＳＴＩＮＧＳで２シーズン目を迎えたアメリカ代表のトリー・デファルコは、１０月２５日の開幕に向け、2日に開催された開幕記者会見にチーム代表として出席。アメリカ代表としての活動には参加せずに過ごした、これまでとは異なる充実の夏を笑顔で語った。 「特別何かをするわけではなく、家族と貴重な時間を過ごしてリラックスしまし