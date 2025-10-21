自民党の高市総裁は、総理大臣に就任した際、防衛大臣に小泉進次郎農林水産大臣を起用する方針を固めました。【映像】小泉農水大臣を防衛大臣に起用へ小泉氏は当選6回で、総裁選では決選投票で高市氏に敗れました。これまで防衛省で政務官や副大臣を務めた経験はありません。来週にもアメリカのトランプ大統領の訪日が調整される中、防衛力強化などへの対応がさっそく問われることになります。（ANNニュース）