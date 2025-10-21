２１日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値から７００円超上昇して４万９９００円台をつけ、取引時間中の最高値を更新した。自民党の高市総裁が２１日の臨時国会で首相に指名されることが確実な情勢となったことや、２０日の米株式相場が上昇したことが追い風となり、節目の５万円に迫っている。午後１時現在、日経平均株価は４６０円３５銭高の４万９６４５円８５銭で取引されている。市場では、積