【SVリーグ】東レアローズ滋賀 1ー3 ヴィクトリーナ姫路（10月18日・女子第2節）【映像】女子選手、驚きの衝撃リアクション耐えに耐え、厳しいラリーを制して獲得したポイントに女子バレー選手が“ガッツポーズの域を超えた“衝撃のリアクションを披露。まさかの展開が目を引く一コマがあった。10月18日に行われた大同生命SVリーグの女子第2節で、東レアローズ滋賀はヴィクトリーナ姫路と対戦。第3セット、姫路が24―25とセッ