秋田・湯沢市で20日、男性4人が立て続けにクマに襲われました。クマがこのうち1人の住宅に入り込み、現在も中にとどまっています。20日、湯沢市のJR湯沢駅から半径600メートル圏内で、男性4人が立て続けにクマに襲われました。このうち1人は自宅を出た瞬間にクマと遭遇し、右の太ももを引っかかれました。クマはそのまま男性の住宅に入り込み、丸1日たった現在も中にとどまっています。市は住宅に箱わなを設置しましたが、捕獲には