◆ア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦トロント・ブルージェイズ4−3シアトル・マリナーズ20日（日本時間21日午前9時10分試合開始、ロジャースセンター）ブルージェイズとマリナーズが争うメジャーリーグ（MLB）、ア・リーグ優勝決定シリーズは20日（日本時間21日）、ブルージェイズの本拠地で最終第7戦が行われ、4−3で勝ったブルージェイズが4勝3敗でリーグ制覇。連覇を果たした1993年以来、32年ぶりとなるワールドシリーズ進出