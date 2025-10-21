長田澪が復帰戦で好セーブを連発したドイツ1部ブレーメンは現地時間10月18日に第7節でハイデンハイムと対戦し、2-2で引き分けた。肩の負傷で離脱していたU-21ドイツ代表GK長田澪（ミオ・バックハウス）は3試合ぶりに先発に復帰してフル出場。この試合で今季のブンデスリーガ最多となる10回のセーブを記録し、マン・オブ・ザ・マッチに選出された。長田は母が日本人、父がドイツ人で、川崎フロンターレのアカデミーでもプレーし