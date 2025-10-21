伊豆諸島では夜にかけて、大気の状態が非常に不安定になります。線状降水帯が発生するおそれもあり、先週にも台風被害があった八丈島では再び警戒が必要です。活発な前線の影響で、伊豆諸島南部ではこのあと雨雲が急発達して、21日夕方から夜遅くにかけ線状降水帯が発生し、大雨災害の危険が急激に高まる可能性があります。10月、台風22号と23号が相次いで直撃し、あわせて700mm近い雨を観測した八丈島では土砂災害が発生し、断水