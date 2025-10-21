自民党の高市早苗総裁は、総理に選出された後の閣僚人事で、新たに財務相に片山さつき元地方創生担当相を起用する方針を固めました。また、農水相に鈴木憲和衆院議員を、防衛相に小泉進次郎農水相を起用する方針も固めました。高市総裁はこれまでの調整で、すでに官房長官に木原稔前防衛相を、外相に茂木敏充元幹事長を起用する方針を固めています。茂木氏は、関税担当も兼務します。また、総務相には林芳正官房長官を起用する方向