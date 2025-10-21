【モデルプレス＝2025/10/21】俳優の稲垣吾郎が主演を務める舞台「プレゼント・ラフター」（2026年2月7日〜2月28日：PARCO劇場／2026年3月：京都、広島、福岡、仙台）の上演が決定。あわせて、出演キャストが解禁された。【写真】稲垣吾郎、舞台で熱いキス◆稲垣吾郎主演「プレゼント・ラフター」上演決定本作は、劇作、俳優、作詞、作曲、映画監督と多彩な才能を発揮したマルチアーティスト、ノエル・カワード（1899−1973）によ