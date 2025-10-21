21日の石川県内は、寒気が流れ込んでいる影響で、今季最低の冷え込みとなりました。 21日の石川県内は、大陸から張り出した高気圧の影響で、北陸地方に冷たい空気が流れ込み、この秋最も寒い朝となりました。21日朝の最低気温は、金沢は12.4度、珠洲では6.6度と11月上旬並みとなり、石川県内全ての地点で今シーズン最も低くなりました。 こうした中、金沢市内のコスモスロードでは…犀川沿いの約200メート