神戸・元町を中心とした恒例イベント「第14回KOBE豚饅サミット2025」が、11月10日（月）から16日（日）まで開かれる。神戸から日本を元気にとの思いで、老舗豚まん店関係者ら有志による実行委員会が主催。「大阪・関西万博の次はぜひ神戸に来て豚まんを楽しんで」と呼び掛けている。KOBE豚饅サミットをPRする関係者ら（2025年10月17日午後、神戸市役所）期間中は、前夜祭、オリジナル豚まんの販売、セレモニー、特別メニュー提