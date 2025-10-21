ア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦米大リーグのブルージェイズは20日（日本時間21日）、本拠地カナダ・トロントで行われたマリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦を4-3で制し、通算4勝3敗でワールドシリーズ進出を決めた。1-3で迎えた7回、ジョージ・スプリンガー外野手が劇的な逆転3ラン。スタジアムは熱狂に包まれた。24日（同25日）開幕のワールドシリーズでドジャースと激突する。勝った方がドジャースが待つワール