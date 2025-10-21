「男性と女性で脳に違いがあるのか？」という疑問は古くから存在しており、近年は脳スキャン画像から性別を90％以上の精度で識別可能なAIモデルが開発されたり、女性の脳は男性よりも生物学的に若いという研究結果が報告されたりしています。ノルウェーのオスロ大学などの研究チームが行った新たな研究では、男性の脳は女性よりも加齢による萎縮が速いという結果が示されました。Sex differences in healthy brain aging are unlik