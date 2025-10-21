21日から販売「野菜生活100 本日の逸品 岡山ピオーネミックス」 岡山県産のピオーネを使った野菜ジュースが21日から全国で販売されます。食品大手「カゴメ」の役員が21日、岡山県の伊原木知事に発売を報告しました。 岡山県産ピオーネを使った「カゴメ」の野菜ジュースは、まろやかな甘みが特徴です。 カゴメの斉藤茂幸執行役員ら3人が岡山県庁を訪れ、伊原木知事に商品の説明をしまし