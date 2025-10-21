俳優のディーン・フジオカが２１日のテレビ朝日系「じゅん散歩」（月〜金曜・前９時５５分）に出演した。１０周年記念のゲストとして招かれたディーン。東京・池袋で高田純次と待ち合わせ。ディーンは街中の木の下で、わざとらしく本を読んでいた。遠くからディーンを発見した高田は「あの姿勢の良さ！怪しいですね〜」と笑い、「あの、すみません」と声をかけると、ディーンは「純次さん！」と“びっくり”していた。 サン