銭湯・サウナの魅力を伝えるイベント「すみだ銭湯・サウナフェス（ＳＳＳ２０２５）」が１１日、東京・錦糸町の楽天地ビル１Ｆ正面広場で開催された。同イベントは温浴文化を広めることが目的で墨田区内の温浴施設や企業、そしてクリエイターが参加して魅力をアピールした。午前中は１２歳未満の子どもを対象にした「子供熱波師体験＆じゃんけん大会」を実施。講師はサウナ好き芸人・マグ万平さん、楽天地スパの支配人・北田哲