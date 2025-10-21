大塚国際美術館（徳島県・鳴門市）は２１日、１１月１４日に生誕１８５年を迎える、印象派を代表するフランスの画家クロード・モネ（１８４０年〜１９２６年）の世界を堪能できる楽しみ方を提案した。モネは、戸外で光を描くことに生涯を費やし、特に光の変化と対象との関係を研究して膨大な作品を残した。また、当時ヨーロッパで流行したジャポニスム（日本趣味）の影響を受けて浮世絵を収集するなど、日本とも関わりの深い画