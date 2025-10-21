俳優の渡辺謙が２１日、都内でイタリアの高級ブランド「ブルネロクチネリ」の銀座店リニューアルオープニングセレモニーに女優の小雪と出席した。この日が６６歳の誕生日。サプライズでバースデーケーキを贈られると、「僕がこの日を選んだわけじゃないです」と照れ笑い。「そんなに大志を抱いているわけじゃないですよ。みんなで笑顔で健康に過ごせたら」と抱負を語った。創業者で会長兼クリエイテイィブディレクターのブ