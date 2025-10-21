自民党高知県連の新しい会長に衆議院・高知2区選出の尾粼正直氏が就任しました。県連会長の交代は7年ぶりです。自民党県連によりますと、中谷元県連会長の任期満了に伴う会長選挙を行うため、10月7日に立候補の受付けをはじめました。20日の締め切りまでに、推薦などの要件を満たして立候補を届け出たのは、衆議院・高知2区選出の尾粼正直氏1人で、無投票で当選が決まりました。自民党県連会長の交代は7年ぶりです。前