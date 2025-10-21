高知でトウモロコシと言えば初夏の味ですが、高知県南国市の農園では今、秋のトウモロコシの収穫が行われています。南国市の伊尾木健さんの農園では今、珍しい秋のトウモロコシの収穫が行われています。こちら農園では毎年5月末から7月上旬にかけて、3ヘクタールの敷地で8品種・約10万本のトウモロコシを育てています。その一方で、地球温暖化によりトウモロコシの旬である7月の気温が高すぎることなどから、伊尾木さんは5年