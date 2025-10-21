Lenovo Legion Glasses レノボ・ジャパンは、個人向けスマートグラス 「Lenovo Legion Glasses(Gen2)」を10月24日に発売する。USB-Cポート(DisplayPort Alternate Mode対応)を搭載したPC、タブレット、スマホ、ゲーム機などに接続し、最大126型相当の大画面映像を体験できるという。直販価格は55,000円。 65gの軽量設計と、18.5mmのスリムなボディにより、長時間でも快適可能。0.6型マイクロOLEDディスプ