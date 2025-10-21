78歳の妻の首を絞めるなどして殺害したとして、77歳の夫が逮捕されました。警察によりますと、千葉県船橋市の菱木昭容疑者は19日ごろから20日までの間に、自宅で妻の文江さんの首を絞めるなどして殺害した疑いがもたれています。20日朝、別居する息子から「母の首を絞めて殺したと父から電話があった」と通報があり、警察官が浴室で倒れている文江さんを発見したということです。菱木容疑者は、調べに対し容疑を認め、「妻が自分の