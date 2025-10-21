女子駅伝日本一を決めるクイーンズ駅伝（11月23日・宮城県開催）の予選会であるプリンセス駅伝 in 宗像・福津が10月19日、福岡県宗像市を発着点とする6区間42.195kmのコースに31チームが参加して行われた。三井住友海上が2時間15分53秒と、大会記録を更新して優勝。2区の西山未奈美（25）、5区の樺沢和佳奈（26）、6区の松田杏奈（31）が区間賞を獲得。3人が鈴木尚人監督が想定した通りか、それ以上の走りで優勝をたぐり寄せた。16