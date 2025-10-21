自民党の高市総裁は21日午後、国会で女性初となる第104代総理大臣に選出され、新内閣を発足させます。周辺に「不安を希望に変えるための大切な船出だ」と話す高市総裁。人事ではまず、総裁選で戦った相手を閣僚に起用することで挙党態勢を構築したい考えです。外務大臣には、茂木敏充元幹事長を起用する方針が固まりました。アメリカとの関税や投資についても担当します。就任直後の来週にトランプ大統領の訪日が控える中、外交手