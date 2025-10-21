気象台は、午前11時55分に、洪水警報を那覇市、沖縄市、北谷町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】沖縄県・那覇市、沖縄市、北谷町に発表 21日11:55時点本島中南部では、21日夕方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■那覇市□洪水警報【発表】21日夕方にかけて警戒■沖縄市□洪水警報【発表】21日夕方にかけて警戒■北谷町□洪水警報【発表】21日夕方にかけて警戒