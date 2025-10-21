俳優・タレントの松村沙友理さんが自身のインスタグラムを更新。なにわ淀川花火大会に参加した様子を投稿しました。【写真を見る】【 松村沙友理 】今年初の浴衣姿でなにわ淀川花火大会を満喫「大雨だったけど 綺麗な花火をみて 素敵な思い出になりました」松村さんは淡いピンク地に赤い薔薇の花柄と緑の葉が描かれた浴衣姿で登場。緑系の帯を合わせ、長い髪をまとめ、耳の横には白と薄いピンクの花の髪飾りをつけるなど、和の装