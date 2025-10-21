北海道に早くも冬の便りです。一面に広がった銀世界。北海道北部の幌加内町朱鞠内では午前7時までの24時間で5センチの雪が降りました。幌加内町民「これから(冬が)始まると思うと嫌」けさの北海道は上空に強い寒気が居座った影響で東部の標茶町で−6℃を観測したほか、札幌でも3.8℃と今シーズン1番の冷え込みとなりました。