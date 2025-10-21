アメリカのトランプ大統領は今月下旬にマレーシアで開かれる国際会議の後に日本を訪問すると明らかにしました。アメリカトランプ大統領「（今月）マレーシアにも行くし、日本にも行く。ほかにもいくつかの国を回る。ツアーみたいな感じだ」トランプ大統領は20日、今月下旬にマレーシアで開催されるASEAN＝東南アジア諸国連合関連の首脳会議に出席するとし、その後、日本を訪れる考えを示しました。来日すれば、第二次政権発足後