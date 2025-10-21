株式市場でも歴史的な節目が近づいています。日経平均株価は、取引時間中の史上最高値を更新し、初の5万円に一時、あと50円ほどとなる場面がありました。中継です。取引開始直後から、初の5万円台という歴史的な瞬間が目前に迫り、都内の証券会社は高揚感に包まれています。午前の取引は744円値上がりし、取引時間中の最高値を更新して終えていて、先ほど先物では一時、5万円台をつけました。担当者「前回のバブル高値のときより、