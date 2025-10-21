新たな連立政権の合意で「高市内閣」の発足が確実となる中、日経平均株価は5万円に迫る水準となっています。21日の平均株価は、取引開始直後から上昇ピッチを強め、上げ幅が700円を超えました。自民党と日本維新の会の連立合意を受け、高市氏が掲げる積極的な財政政策や国内政治の安定が相場を押し上げるとの期待が強まり、幅広い銘柄に買い注文が入っています。市場関係者からは「5万円をつけた場合、水準を維持できるか高市氏の