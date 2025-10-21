北海道ならではの魅力あふれる食べ物などを集めた物産展が、富山市のデパートで始まりました。初日から多くの買い物客で賑わっています。大和富山店で始まった「大北海道展」には、海の幸や乳製品、スイーツなどバラエティーに富んだ41の店が出店しています。このうち、北陸初登場となる「田中商店」の甘海老まるごと味噌ラーメンは、日本有数の甘エビの産地･増毛町産の甘エビをふんだんに使っています。