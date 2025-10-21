5人組バンド「ジェニーハイ」が21日までに公式X（旧ツイッター）を更新。活動を一時休止する「フリーズドライ」を宣言した。同バンドは新曲「あの夏が癖になっていく」のミュージックビデオをYouTubeチャンネルで公開したことを報告するとともに、ボーカルの中嶋イッキュウが「そしてこの楽曲を最後に、私たちジェニーハイは『フリーズドライ状態』に入ります」と宣言した。続けて「フリーズドライっていうのは鮮度を保ったまま保