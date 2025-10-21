けさ、富山市の中学校近くの住宅敷地内でクマが目撃され、市や警察がパトロールするなど警戒にあたりました。きょう午前6時半ごろ、富山市東大久保で住民から「クマ1頭を目撃した」と市に連絡がありました。かけつけた市の職員と猟友会が、住宅の庭でクマのものとみられる足跡を、周辺でふんや爪痕を確認したということです。現場は大沢野中学校からおよそ1キロにある住宅密集地です。市や警察はパトロールを行ったほ