俳優の石原良純（63）が、20日放送のテレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊！」に出演。「大行列！茨城ローカルチェーン店で帰れま10特別編」でMCのタカアンドトシにいじられた。茨城の和食ファミレス「ばんどう太郎」の売り上げ1位を当てるコーナー。石原は、みそ煮込みうどんと豚丼の2択で「どっちが食べたいかなら、みそ」と言うと、タカ（49）に「食べたい、じゃなくて1位の方」と突っ込まれて苦笑いした。ここでは石原が解答。