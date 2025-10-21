JR東海とJR西日本は、年末年始期間中に東海道・山陽新幹線「のぞみ」号の自由席の設定を取り止め、全席指定席として運行する。実施期間は12月26日から2026年1月4日まで。対象区間と列車は東海道・山陽新幹線（東京〜博多駅間）を運転する全ての「のぞみ」号。自由席特急券で普通車のデッキに立って乗車することはできるものの、空席があっても着席することはできない。通常、「のぞみ」号は1号車と2号車を自由席としている。「ひか